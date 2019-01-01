Григорий Серёдкин «Фактически лагерь будет работать в режиме обсервации» Сертификаты на детский отдых в Прикамье начнут выдавать 5 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Комиссия краевой Общественной палаты обсудила возможность открытия детских летних лагерей. Напомним, в период эпидемии коронавируса в России детские лагеря закрыты. Дата их открытия ещё не определена, при этом многие лагеря уже отменили смены.

Однако выдача сертификатов на отдых нуждающимся категориям детей стартует уже 5 июня.

Как сообщила замминистра соцразвития Пермского края Надежда Подъянова, сейчас делается всё возможное, чтобы дети смогли отправиться на отдых как можно скорее. На эти цели предусмотрены бюджетные средства, удалось сохранить весь объём финансирования на уровне региона. Желающие отправить ребёнка в лагерь могут ознакомиться со списком организаций на сайте краевого минсоца.

Надежда Подъянова, заместитель министра соцразвития Пермского края:

— Это лето пройдёт в особых условиях. Но множество семей уже забронировали путёвки в лагеря. Мы работаем над возможными вариантами развития событий: корректировка срока заезда либо более поздний заезд. Есть вариант сокращения смены до 14 дней. Оплаченная разница будет восполнена родителям. Иной вариант — место в партнёрском лагере. Все эти варианты помогут обеспечить господдержку семьям, они её получат. И все, кто планировал отдохнуть, смогут это сделать. Безусловно, возможен и возврат стоимости путёвки, если у семьи изменились планы. На сегодняшний день решение не принято, но мы надеемся, что сможем с 15 июня окончательно определить сроки начала открытия лагерей.

Также Надежда Подъянова отметила, что все лагеря готовы к приёму детей, но им придётся пойти на ряд вынужденных ограничений.

Надежда Подъянова:

— Это ежедневный медосмотр детей. В лагерях не будет родительских дней. Но каждый лагерь должен проводить их онлайн. Фактически лагерь будет работать в режиме обсервации. Важно помнить, что от федерального Роспотребнадзора получены и методические рекомендации. Первый момент — заезд в лагеря не ранее третьего этапа снятия ограничений. Второй — 50%-я наполняемость отрядов и меньше массовых мероприятий.

Так, окончательное решение об открытии лагерей не принято. Оперштаб по борьбе с коронавирусом отложил его до 15 июня.

«Все необходимые документы для его получения можно сдать бесконтактными способами и онлайн. Срок рассмотрения документов — три дня. После родителям будет дан ответ о получении сертификата», — добавила Надежда Подъянова.

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