Пермь достойна звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 4 июня, регионы в режиме видео-конференц-связи обсудили промежуточные итоги реализации проекта «Город трудовой доблести». Решено возобновить широкое информирование жителей об инициативе, также среди предложений — организовать сбор подписей на «пикетах», сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Согласно законопроекту, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

Депутат Государственной думы, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Хинштейн рассказал об активности регионов. Своим опытом реализации проекта «Город трудовой доблести» поделились представители Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

Депутат Пермской городской думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев отметил, что по инициативе регионального отделения партии был создан сайт ЗаПермь.РФ. Здесь представлена подробная информация о вкладе Перми (бывш. Молотове) в Победу в Великой Отечественной войне. Уникальные фотографии и архивные материалы были подготовлены Пермским государственным архивом социально-политической истории (директор — Сергей Неганов).

«В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу», — подчеркнул Григорьев.

На данный момент инициативу поддержали 117 155 жителей Прикамья, их них 114 105 человек отдали свой голос «за» на сайте ЗаПермь.РФ и более 3 тыс. подписей собрали активисты «Молодой Гвардии» в ходе «пикетов» с 11 по 19 марта в оживлённых местах города.

Сегодня активность по проекту перешла в онлайн-режим: продолжается разъяснительная работа в социальных сетях посредством роликов и информационных постов, также не прекращается сбор подписей на сайте ЗаПермь.РФ.

Коллеги из Нижнего Новгорода и Самары вышли с инициативой трансляции роликов о претендентах на звание «Город трудовой доблести» на федеральных телеканалах, чтобы как можно больше людей знали историю российских городов.

«Сами жители этих городов хорошо знают и историю, и о вкладе своих земляков в Победу, но жители других регионов, особенно молодёжь, — нет. Боюсь, что за пределами Нижнего Новгорода, Самары или Ижевска мало кто знает о том, как ковалась Победа в тылу в этих городах», — сказал Хинштейн. Также было предложено возобновить сбор подписей в ходе «пикетов» с соблюдением всех мер предосторожности.

В этом году принят внесённый Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.

Всего в проекте участвуют 20 городов. Наибольшее количество подписей собрано в Нижнем Новгороде — 741 643 подписи, Самаре — 501 636 подписей, Челябинске — 239 742 подписи, Саратове — 125 259 подписей, Перми — 117 155 подписей, и Ижевске — более 100 000 подписей.

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