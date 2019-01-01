При разработке нового механизма достройки проблемных объектов займы застройщикам может выдавать ПАИЖК Поделиться Поделиться Твитнуть

Минстрой совместно с ПАИЖК, ИГСН, Управлением госэкспертизы Пермского края и краевой прокуратурой продолжает разрабатывать механизм достройки проблемных объектов, застройщики которых не являются банкротами, с помощью заёмных средств. Займы застройщикам может выдавать ПАИЖК, этот вариант рассматривается как один из приоритетных, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Отметим, что для получения займов застройщики должны будут соответствовать определённым требованиям. Одно из основных — иметь имущество для залога. Проработать все детали механизма и предложить поправки в региональное законодательство планируется до сентября.

Сейчас ПАИЖК анализирует стоимость достройки объектов на ул. Адмирала Макарова, 23, ул. Пушкарской, 142, ул. Подводников, 88б, ул. Декабристов, 36 (г. Чайковский). Суммы, которые запрашивают компании, необходимо сравнить с объёмом работ для завершения достройки. Кроме того, требуется сравнить эти суммы со стоимостью имущества, предлагаемого застройщиками в залог.

С появлением нового механизма региональный комплекс мер поддержки дольщиков будет расширен. Несмотря на то что с 2019 года восстановлением прав дольщиков занимается федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства, краевые меры продолжают действовать. В 2017 году была разработана одна из основных мер, направленная на завершение строительства объекта, — предоставление ПАИЖК беспроцентного займа кооперативу на достройку. С помощью этого механизма в январе 2020 года был введён в эксплуатацию дом на ул. Челюскинцев, 23 (вторая очередь).

ПАИЖК безвозмездно оказывает жилищно-строительным кооперативам юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по проведению общих собраний. Кроме того, агентство реализует проектирование, изыскания, обследование проблемных объектов и другие меры поддержки. Безвозмездно специалисты ПАИЖК организовали техобследование дома на ул. Толмачёва, 15. Сейчас ходатайство о восстановлении прав дольщиков этого объекта — на рассмотрении в федеральном фонде. Один из этапов принятия решения фондом — проведение техобследования. В случае с домом на ул. Толмачева, 15 этот этап уже пройден ранее, что позволяет специалистам фонда быстрее принять решение.

ПАИЖК и региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства будут одновременно работать с проблемными объектами. ПАИЖК продолжит реализовывать региональные меры поддержки. Региональный фонд будет работать с федеральными мерами поддержки. Его главной задачей станет курирование достройки проблемных объектов, в соответствии с решениями, принятыми федеральным фондом. В бюджете края на 2020 год заложено 453 млн руб. на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. Эта сумма позволяет привлечь около 2 млрд руб. из федерального бюджета. Средства будут направлены в федеральный фонд после принятий решений Наблюдательным советом.

Напомним, на рассмотрении в федеральном фонде — ходатайства о восстановлении прав дольщиков 43 долгостроев Пермского края. Застройщики этих домов являются банкротами. По каждому объекту фонд может принять решение о достройке или выплате компенсаций. Кроме того, в регионе есть проблемные объекты, застройщики которых не признаны банкротами. Сейчас они достраиваются силами компаний.

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