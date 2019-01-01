В Пермском крае ликвидируют разлив нефти Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты АО «Транснефть-Прикамье» обнаружили выход нефти в Оханском районе Пермского края. Общий объём выхода составил менее 10 кубометров, вся нефть локализовалась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 кв. м. В связи с этим работа нефтепровода Холмогоры — Клин была остановлена.

На месте выхода нефти работают бригады аварийной службы Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье». Для проведения ремонтных работ осуществлён контролируемый сброс 1200 куб. м в расположенный рядом проектный амбар. Восстановление работы участка нефтепровода запланировано на 5 июня.

Возможность попадания нефти в водоёмы исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива, подчёркивают в компании. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг. Причины выхода нефти устанавливаются.

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