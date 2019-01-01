Евгения Пастухова журналист «В буквальном смысле попрошу людей не спешить на кладбище» Муниципалитеты считают, что полностью закрыть кладбища в Троицкую субботу невозможно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 7 июня, Православная церковь отмечает один из главных праздников — Троицу. Суббота, 6 июня, считается Троицкой, и в этот день принято поминать умерших. Традиционно в этот день люди посещают кладбища.

Однако, согласно указу губернатора Пермского края от 25 апреля, кладбища закрыты для посещений до особого распоряжения. И пока, говорит источник в администрации главы региона, это особое распоряжение не предвидится.

Обязанность по ограничению доступа на места захоронений лежит на главах муниципалитетов. Опрошенные «Новым компаньоном» главы говорят, что до конца не понимают, как можно перекрыть доступ на кладбище полностью. Особенно на селе, где на погосты ведут сотни тропинок, а никакого ограждения нет.

«Запретить просто, но как исполнить это указание? Люди сотни лет ходили в этот день. Я что должен? Дать от ворот-поворот старушке, которая кое-как приехала на перекладных на могилу к сыну?» — рассказал один из глав.

«У нас и режим самоизоляции никто не отменял, но в городе все ходят свободно, — заявил другой руководитель территории. — Так как я могу запретить жителям посещать кладбища в этот святой праздник?».

Глава ещё одной территории сообщил, что если кто-то всё-таки проникнет на кладбище, то выставлять оттуда насильно не будут. Единственное, будут пресекать массовые скопления, но только посредством разъяснительной работы.

«Мы же не звери. Никакой милиции и Росгвардии не хватит, чтобы не пускать людей», — пояснил он.

В целом опрошенные «Новым компаньоном» главы намерены сосредоточиться на разъяснительной работе. Глава Пермского района Александр Кузнецов в рамках прямого эфира в Инстаграм завтра планирует ещё раз проговорить этот вопрос.

«Буду поздравлять с Троицей и снова скажу, что не надо рисковать. Я и своим домашним запретил, маме, которой 82 года, — заявил глава района. — Потом спокойно съездим, помянем. На 100% кладбища закрыть невозможно, особенно в Пермском районе. Просто нет таких механизмов. Мы же не можем с людьми драться и не пускать». Он говорит, что в субботу будут дежурить патрули из Росгвардии, полиции, казачества.

В целом в районе идёт кампания по предупреждению жителей от посещения кладбищ —через СМИ, соцсети, через прямое общение в поселениях. Более того, за эту неделю многие жители, узнав о запрете на посещение в выходные, уже успели посетить могилы близких.

«Не вводить же комендатский час, отработаем по-мирному, будем по максимуму вести пропаганду», — говорит Кузнецов.

В Куединском районе работа будет выстроена таким же образом. По словам главы территории Анатолия Верхоланцева, патрули, в которые помимо Росгвардии будут входить волонтёры, будут стоять у входов на кладбища во всех крупных населённых пунктах. Также главам поселений дано задание подготовить и установить информационные таблички. Важно также, по словам Верхоланцева, отслеживать приезжих и соблюдение мер безопасности (средства индивидуальной защиты, дистанция).

«Отработаем, как с Пасхой. У нас немного храмов, и в Пасху на входе в каждый из них стояли патрули и убеждали людей не заходить внутрь», — пояснил Верхоналцев.

В Соликамском городском округе также акцент сделан на информировании. В субботу будут дежурить патрули. Кроме того, территории кладбищ были заранее продезинфицированы. Глава Соликамского городского округа Алексей Федотов во время звонка от корреспондента «Нового компаньона» как раз находился в дороге на кладбище.

«Сегодня Семик (славянский праздник поминовения мёртвых), поехал проверить, — заявил Федотов. — Если будет много народу, буду обращаться через Инстаграм. В буквальном смысле попрошу людей не спешить на кладбище».

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