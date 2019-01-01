Трамвайные пути между станциями Пермь II и Пермь I начнут строить не раньше 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава региона Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы. В частности, в документе предлагается перенести деньги на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I на сумму 659,2 млн руб. с 2020 года на 2021 год.

В документах к законопроекту сказано, что деньги решили передвинуть из-за длительной процедуры внесения изменений в Генеральный план Перми для строительства трамвайных путей вдоль набережной реки Камы.

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