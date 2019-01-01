Страховая компания выплатила 2 млн руб. за гибель пермяка, работавшего в Тульской области на опасном объекте Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал компании «Росгосстрах» в Пермском крае выплатил 3,6 млн руб. после несчастного случая с пермяком в Тульской области.

ЧП произошло в Тульской области, где работали специалисты компании из Пермского края. Двое рабочих, находясь в корзине люльки крана-манипулятора на высоте 10,5 м, приваривали стыковки трубопровода эстакады. Во время работ монтажная корзина упала. Оба работника получили тяжёлые травмы, один из них скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Гражданская ответственность владельца опасного объекта — компании из Пермского края — была застрахована в «Росгосстрахе». Страховщик выплатил одному работнику более 1,6 млн руб. за вред здоровью и 2,025 млн руб. — родителям погибшего работника.

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