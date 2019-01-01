Дмитрий Енцов журналист С 5 июня полностью восстанавливается движение электричек из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 июня от станций Пермь I и Пермь II восстанавливается полноценное расписание движения пригородных поездов, ранее ограниченное из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, со 2 апреля было приостановлено движение 20 электропоездов, что привело к сокращению пассажиропотока до 58%.

Отмена ограничений началась с 30 апреля, когда минтранс восстановил движение семи электропоездов. 22 мая восстановлено ещё десять, что увеличило пассажиропоток до 68,6%.

С 5 июня восстанавливается 100% электропоездов. С расписанием движения можно ознакомиться на сайте Пермской пригородной компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.