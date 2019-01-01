Наталья Тимофеева журналист Кассовый разрыв ПКГУП «Теплоэнерго» вновь закроют за счёт краевого бюджета Регоператор по обращению с отходами получит 757 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Глава региона Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020—2022 годы. Многие поправки касаются перераспределения средств с некоторых инвестиционных проектов на финансовую поддержку учреждениям, пострадавшим от распространения коронавируса.

В частности, регоператору по обращению с отходами предлагается дать 757,1 млн руб. на возмещение недополученных доходов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по прогнозу регионального оператора, из-за коронавируса на конец 2020 года собираемость платежей за услугу не превысит 54,25% от плана. В результате недополученные доходы регионального оператора составят 1,1 млрд руб.

Во втором и третьем кварталах 2020 года ПКГУП «Теплоэнерго» получит 159,8 млн руб. из федерального бюджета и ещё 100,1 млн руб. возьмёт в качестве кредита. С учётом того. что регоператору в бюджете края уже заложена субсидия в размере 693,1 млн руб., объём недополученных доходов регионального оператора составит 757,1 млн руб.





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