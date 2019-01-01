Дмитрий Енцов журналист Средний размер микрозайма в Прикамье достиг минимального значения за год Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер кредита, предоставляемого микрофинансовыми организациями на территории Пермского края, по итогам апреля, составил 6,9 тыс. руб. — минимальное значение с начала года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения: в марте средний размер микрозайма в регионе составлял 7,2 тыс. руб.

Аналогичная тенденция характерна практически всех регионов, из 30 исследованных субъектов рост зафиксирован только в Кировской области, но лишь на 0,7%.

В среднем по стране микрозайм в апреле составлял составил 7,65 тыс. руб. (в марте был 8,08 тыс. руб.). Максимальное среднее значение было зафиксировано в декабре 2019 года — 8,3 тыс. руб.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— На наш взгляд, снижение среднего чека микрозайма во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределённости. Иными словами, сейчас граждане стараются ограничивать потребление и более осторожно относиться к принятию на себя новых долговых обязательств, тем более таких краткосрочных и «дорогих», какими являются микрозаймы.

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