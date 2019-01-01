Педагогам выплатят 320 млн руб. за работу во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край первым в России поддержит педагогов за работу во время пандемии коронавируса. Единовременные выплаты получат педагоги школ и техникумов за работу во время самоизоляции, а также сотрудники детских садов за работу в дежурных группах. За проведение ЕГЭ педагоги получат увеличенные компенсации. В общей сложности на поддержку педагогического состава Пермского края планируется направить 320 млн руб.

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, дополнительное премирование за счёт средств резервного фонда правительства края предусмотрено для всех педагогических работников, работавших в дистанционном режиме, включая педагогов-психологов и социальных педагогов.

«Выплаты педагогам будут уже в июне, — уточнила министр, — в размере 25% от зарплаты педработника в I квартале года. Также в этом году будет увеличена компенсация за работу в пункте проведения ЕГЭ. Выплаты в детских садах получит весь персонал за отработанное время в период самоизоляции».

За работу в дистанционном формате на поддержку педагогов предусмотрено более 287 млн руб. За счёт экономии на проведении ОГЭ для 9-х классов увеличится размер компенсации учителям за работу в пункте проведения ЕГЭ.

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