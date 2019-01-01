Авиакомпании отменили рейсы из Перми в Сочи и Крым Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпании вновь отменяют рейсы из Перми в Сочи и Крым, запланированные на начало июня. Так, авиакомпания Red Wings отменила рейсы ИН-805/806 из Перми в Сочи и обратно, которые должны были состояться 6, 9 и 11 июня, и рейсы ИН-705/706 в Симферополь 7 июня. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Также авиакомпания «Северный ветер» отменила полёты из Перми в Симферополь по пятницам — 5, 12, 19 и 26 июня.

Кроме того, отменяются и другие рейсы. Авиакомпания UTair отменила рейсы ФВ-6583/82 из Перми в Уфу на 10 июня и по средам в рамках летнего расписания

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