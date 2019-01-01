Проект «Азота» стал победителем Национального конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» занял первое место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити — 2020». Интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…» стал победителем в основной номинации «Лучший корпоративный календарь», сообщает пресс-служба предприятия.

Всего в конкурсе календарей «Серебряные нити» приняли участие около 50 проектов различных форматов из России и стран СНГ.

В основе календаря — «живые» фотографии, реконструкции реальных фото времён Второй мировой войны и письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Строки фронтовых треугольников читают работники филиала «Азот». Письма, видео и фотографии объединены в интерактивный календарь на 2020 год. На каждой странице размещён QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры, и послушать фронтовые письма.

Победа в конкурсе для «Азота» не первая — в декабре прошлого года филиал стал победителем сразу в четырёх номинациях Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити — 2019». В этом году впервые было принято решение создать интерактивный календарь, в честь Года Памяти и Славы, и представить его на суд экспертного жюри конкурса.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Очень рады, что жюри конкурса так высоко оценило наш первый опыт. Задачи, которые мы ставили перед собой, были довольно непростыми и важными. Сделать проект интересным и доступным для разных поколений, сохранить и донести до молодёжи историческую правду о войне. А самое главное — отдать дань подвигу наших земляков, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. Надеемся, что интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…» поможет и в патриотическом воспитании юных березниковцев. Ведь Победа у нас — одна на всех…

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