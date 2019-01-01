Налоговые инспекции возобновляют приём граждан с 15 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приёма. Но с учётом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8-800-222-22-22.

Также ряд услуг доступен онлайн.

Напомним, ведомства прекратили приём граждан из-за эпидемии коронавируса. Ранее работу возобновили суды.

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