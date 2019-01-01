Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 1 июня открылась продажа квартир в новом большом доме комфорт-класса с торговым центром и собственной многоуровневой парковкой от группы компаний ПЗСП на ул. Адмирала Ушакова, 65. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый 16-этажный 8-подъездный дом на ул. Ушакова, 65 строится по фирменной технологии ПЗСП — серии Э-600. Все квартиры в новостройке будут повышенной комфортности. Здесь не будет маленьких квартир-студий, в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторные лоджии, в больших квартирах — два санузла.

По традиции застройщик сдаёт дома с полной отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придётся делать дополнительных вложений.

Важное преимущество объекта — многоуровневая стоянка, пристроенная к дому, для комфортного размещения личного автотранспорта жителей. Также запланировано благоустройство двора с детской игровой площадкой.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн-трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Первые три месяца после сдачи дома видеонаблюдение будет оплачено застройщиком.

Срок сдачи первой очереди дома запланирован на первый квартал 2022 года. Сейчас квартиры в первой очереди дома можно приобрести по привлекательной цене от 2020 тыс. руб.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Спецстрой Водники».

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.