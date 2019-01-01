UTair запланировал из Перми рейсы в Анапу Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания UTair сообщила о введении летнего расписания, в котором более 140 направлений. В частности, авиакомпания запустит рейс из Перми в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

На сайте авиакомпании не значится дата запуска прямых рейсов, однако есть возможность купить билет с пересадкой в Уфе или Сургуте.

Напомним, пока рейсы по этому напрвлению запланировала только «Победа». Согласно расписанию пермского аэропорта, они стартуют 13 июня с частотой 3-5 раз в неделю.

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