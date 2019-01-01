Пермь вошла в десятку городов-миллионников РФ по качеству городской среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Минстрой РФ опубликовал результаты расчёта индекса качества городской среды по итогам 2019 года. Пермь значительно улучшила свою позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации города.

В итоговую оценку индекса качества городской среды за 2019 год включены 1115 населённых пунктов России.

По сравнению с прошлым годом Пермь в общем рейтинге городов-миллионников поднялась сразу на четыре позиции, заняв 9-е место и показав значительную динамику по темпам прироста значения индекса городской среды (+15 баллов к показателю прошлого года — 153). Улучшение показателя демонстрирует большую работу городских властей.

Всего в рейтинге Минстроя РФ учитывается 36 индикаторов. Под комфортной городской средой понимается уровень благоустройства, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других критериев.

Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми в 2019 году оценены озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское пространство.

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