На фоне коронавируса пермяки стали чаще оплачивать бензин, не выходя из автомобиля Поделиться Поделиться Твитнуть

«Яндекс» выяснил, как режим самоизоляции в Перми отразился на дорожной обстановке.

Так, уровень пробок в городе на прошедшей неделе ни разу не поднимался выше отметки в 3 балла. Средний балл за неделю — всего 1,4, что на 3,1 балла меньше, чем в обычную неделю посреди марта.

При этом уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, в Красноярске — только на 2,1.

Кроме того, водители стали чаще платить на АЗС, не выходя из машины, — через «Яндекс.Навигатор» (приложение позволяет оплатить бензин дистанционно, а все манипуляции выполняет оператор АЗС — ред.). Доля таких пользователей выросла на 40%.

Количество пешеходов, строящих маршрут передвижения на общественном транспорте через «Яндекс. Карты», сократилась на 59%.

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