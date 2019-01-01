Расширен список причин, по которым пермякам разрешили покидать дом во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса был расширен перечень причин, по которым гражданам можно покидать места проживания в период самоизоляции.

Так граждане могут передвигаться к местам постоянного жительства из мест оказания медицинской помощи, в том числе родильных домов, реабилитации, с санаторно-курортного лечения, из мест работы вахтовым методом, иных мест временного пребывания граждан (при наличии подтверждающих документов). Учтены случаи следования на похороны близкого родственника и обратно (при предъявлении свидетельства либо справки о смерти, её фотокопии).

Кроме того, жителям Прикамья можно покидать свои дома в случае следования к месту (от места) ухода за больными, лицами старше 65 лет и иными лицами, не способными в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно. Разрешение на перемещение в этом случае выдают территориальные органы министерства социального развития Пермского края.

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