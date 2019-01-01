Пермяка оштрафовали за ложный комментарий о числе заражённых коронавирусом
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Как сообщается в официальном аккаунте ГУ МВД России по Пермскому краю в Instagram, суд суд оштрафовал 18-летнего пермяка на 30 тыс. руб. за то, что он оставил в группе в «Вконтакте» комментарий с ложной информацией о числе зараженных.
Молодой человек пояснил, что информацией о числе зараженных не владел, и не думал о том, что этот комментарий повлечет для него какие-то последствия.
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