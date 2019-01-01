Пермяка оштрафовали за ложный комментарий о числе заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается в официальном аккаунте ГУ МВД России по Пермскому краю в Instagram, суд суд оштрафовал 18-летнего пермяка на 30 тыс. руб. за то, что он оставил в группе в «Вконтакте» комментарий с ложной информацией о числе зараженных.

Молодой человек пояснил, что информацией о числе зараженных не владел, и не думал о том, что этот комментарий повлечет для него какие-то последствия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.