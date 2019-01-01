Из-за коронавируса сократилось количество рейсов из Перми в Москву Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь, в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией на 4 апреля авиакомпании отменили следующие рейсы.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 по 30 апреля отменила рейсы Шереметьево — Пермь — Шереметьево (СУ-1218/19, СУ-1200/01, СУ-1768/69), а также Шереметьево — Пермь (СУ1204) и Пермь — Шереметьево (СУ1393). При этом будут выполняться рейсы Шереметьево — Пермь (02:30, 17:05) и Пермь — Шереметьево (22:30 и 07:45).

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы Домодедово — Пермь — Домодедово (С7-1159/1160 — 6 и 8 апреля, C7 1157/1158 — с 4 по 8 апреля, СУ-1394/1395 — 7 апреля), и рейсы Новосибирск — Пермь — Новосибирск (С7-5057/5058 — 7, 14, 21, 28 апреля).

Кроме того, в апреле отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» Пермь — Симферополь (У6-133/134 — с 20 по 29 апреля) и Пермь — Сочи (У6-1339/1340 — с 17 по 24 апреля). Также авиакомпания «Россия» отменила рейсы Пулково — Пермь — Пулково» (ФВ 6581/6582 — 9 и 10 апреля), а авиакомпания «Азимут» — рейсы Краснодар — Пермь — Краснодар (А4-335/336 — с 6 по 27 апреля).

Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте пермского аэропорта.

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