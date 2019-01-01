В Прикамье станция переливания крови начала выдавать разрешения на передвижение доноров Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце марта на сайте ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови» появилась информация, что станция имеет серьёзный дефицит крови из-за снижения количества доноров. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе станции, количество доноров снизилось более чем в два раза. В апреле ситуация осложнилась, так как в крае ввели режим самоизоляции, а крупные выездные дни донора пришлось отменить.

«При этом регулярное донорство необходимо, ведь кровь может храниться ограниченный период времени. Поэтому даже в период самоизоляции сдача крови считается уважительной причиной для выхода из дома. Для стабильного обеспечения нужд лечебных учреждений Пермского края нужно регулярно пополнять запасы донорской крови. В обычных условиях для этого необходимо принимать от 100 доноров ежедневно. Сейчас для поддержания минимального запаса достаточно, чтобы 70 доноров сдавали кровь каждый день», — отметили в станции переливания.

Поэтому 2 апреля станция переливания опубликовала видеоинструкцию по заполнению разрешения на передвижение для того, чтобы жители Перми и Кунгура могли прийти и сдать кровь. По итогам заполнения будущий донор получал электронный документ, который мог распечатать или загрузить на смартфон, чтобы показать его в случае остановки по пути передвижения к станции переливания.

В пресс-службе станции пояснили, что эта мера оказалась действительно эффективной, так как за сутки станция получила 116 запросов на получение разрешения.

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