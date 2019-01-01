Дмитрий Енцов журналист Краевые власти прорабатывают возможность разрешить жителям выезд на дачи Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 4 апреля глава региона Дмитрий Махонин обсудил вопрос возможности жителям посещать приусадебные участки в условиях самоизоляции в связи с грядущим началом дачного сезона. Об этом сообщает официальный краевой телеграм-канал «Стоп Коронавирус. Пермь».

Проработка вопроса поручена администрации губернатора совместно с профильными ведомствами.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации продажи рассады и саженцев.

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