Дмитрий Енцовжурналист
Семь городов Прикамья обошли Пермь по индексу благоприятной городской среды
Министерство строительства России подготовило исследование «Индекс качества городской среды за 2019 год». Всего исследование коснулось 1114 городов страны. И Пермь не попала в число лучших, в отличие от Березников, Осы и Очёра.
Как указано в исследовании, методика расчёта индекса качества городской среды включила 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Например, в качестве индикаторов были: благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой.
Значения суммировались и составили итоговый индекс качества. Максимально любой город мог набрать 360 баллов (но такого показателя никто не достиг). Набравшие более 180 баллов считаются городами с благоприятной городской средой. У Перми этот показатель составил 168. И это хуже, чем, например, у Березников.
Среди 15 городов-миллионников Пермь заняла девятое место. Лидером стала Москва с 283 баллами. Далее следуют Санкт-Петербург (243) и Казань (201). Всего из миллионников более 180 баллов набрали восемь городов. Самая «неблагоприятная» среда оказалась в Омске (106).
В группе городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек лидером стал Грозный (223), аутсайдером — Чита (148). В группе городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек лидером является Реутов (261), аутсайдером — Новошахтинск (122).
В данной категории присутствуют Березники (181, 40-е место в этой категории).
В категории городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек присутствуют Кунгур (163 балла, 101-е место), Соликамск (160, 107-е), Чайковский (159, 112-е), Лысьва (155, 119-е).
У остальных городов Пермского края следующие показатели: Оса — 197 баллов, Очёр — 185, Чернушка — 176, Нытва и Чердынь — по 174, Горнозаводск — 172, Верещагино —168, Кизел, Красновишерск — по 166, Усолье — 164, Чусовой — 163, Гремячинск — 162, Губаха и Краснокамск — по 161, Александровск — 157, Кудымкар — 159, Оханск — 151, Чёрмоз — 147, Добрянка — 140.
Всего по России количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла.
Среди субъектов России Пермский край по среднему баллу занял 59-е место.
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