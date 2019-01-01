Дмитрий Енцов журналист Семь городов Прикамья обошли Пермь по индексу благоприятной городской среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства России подготовило исследование «Индекс качества городской среды за 2019 год». Всего исследование коснулось 1114 городов страны. И Пермь не попала в число лучших, в отличие от Березников, Осы и Очёра.

Как указано в исследовании, методика расчёта индекса качества городской среды включила 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Например, в качестве индикаторов были: благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Значения суммировались и составили итоговый индекс качества. Максимально любой город мог набрать 360 баллов (но такого показателя никто не достиг). Набравшие более 180 баллов считаются городами с благоприятной городской средой. У Перми этот показатель составил 168. И это хуже, чем, например, у Березников.

Среди 15 городов-миллионников Пермь заняла девятое место. Лидером стала Москва с 283 баллами. Далее следуют Санкт-Петербург (243) и Казань (201). Всего из миллионников более 180 баллов набрали восемь городов. Самая «неблагоприятная» среда оказалась в Омске (106).

В группе городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек лидером стал Грозный (223), аутсайдером — Чита (148). В группе городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек лидером является Реутов (261), аутсайдером — Новошахтинск (122).

В данной категории присутствуют Березники (181, 40-е место в этой категории).

В категории городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек присутствуют Кунгур (163 балла, 101-е место), Соликамск (160, 107-е), Чайковский (159, 112-е), Лысьва (155, 119-е).

У остальных городов Пермского края следующие показатели: Оса — 197 баллов, Очёр — 185, Чернушка — 176, Нытва и Чердынь — по 174, Горнозаводск — 172, Верещагино —168, Кизел, Красновишерск — по 166, Усолье — 164, Чусовой — 163, Гремячинск — 162, Губаха и Краснокамск — по 161, Александровск — 157, Кудымкар — 159, Оханск — 151, Чёрмоз — 147, Добрянка — 140.

Всего по России количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла.

Среди субъектов России Пермский край по среднему баллу занял 59-е место.

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