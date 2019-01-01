Дмитрий Енцов журналист В пермских школах с 6 апреля продолжится дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Школы Перми после окончания официальных каникул с 6 апреля продолжат обучение детей в дистанционном режиме.

Как уточнили в горадминистрации, с 6 по 8 апреля должны состояться родительские собрания в онлайн-режиме. График их проведения будет размещён на сайте каждой школы. Если у родителей отсутствует техническая возможность, информация будет доводиться по телефону.

В образовательном процессе будет использоваться сочетание электронных платформ с готовым контентом (РЭШ, МЭО, Фоксфорд) и сервисов для проведения онлайн-уроков в режиме реального времени (Zoom, Brainoom, Google classroom).

Если у родителей возникают вопросы об организации дистанционного режима, в департаменте образования работает горячая линия. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 по телефонам 212-70-50, 212-95-20.

Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп для детей родителей, которые работают на непрерывных производствах.

По вопросам записи в дежурные группы детских садов обращаться следует по телефону 212-90-82.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.