Дмитрий Енцов журналист Арендаторам муниципальной земли предоставят отсрочку по платежам Поделиться Поделиться Твитнуть

Департаментом земельных отношений администрации города Перми будет даваться отсрочка по арендным платежам на землю, входящую в состав муниципального имущества. Об этом сказано в постановлении администрации города «О мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» от 1 апреля.

Для этого предпринимателям, арендующих муниципальные участки, в мае нужно оформить дополнительные соглашения к договорам аренды.

Соглашения будут оформлены в течение трёх рабочих дней со дня обращения. Это касается арендной платы за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Она будет перенесена на 2021 год.

Заявление о предоставлении отсрочки арендаторы также могут отправить по электронной почте: dzo@gorodperm.ru.

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