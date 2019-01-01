Дмитрий Енцов журналист «Сибур» частично переводит сотрудников на сокращённую неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Нефтехимический холдинг «Сибур» собирается оптимизировать работу в условиях распространения коронавирусной инфекции и мировым падением цен на нефть. Об этом сообщают «Ведомости».

В частности, все сотрудники головного офиса в Москве и административный персонал предприятия переводятся на четырёхдневную рабочую неделю.

Кроме того, компания «не исключает» временных остановок производства на отдельных площадках, в случае если те уйдут в операционные убытки.

Помимо этого, компания планирует сократить инвестпрограммы (на 2020 год она составляла 126 млрд руб.). Все меры могут компенсировать компании около трети возможных потерь в период кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.