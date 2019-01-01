Мария Сыропятова «Семья» в ТРК «Колизей» приостановила работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Временно приостановлена работа магазина торговой сети «Семья» в ТРК «Колизей» (ул. Ленина, 60). На объявлении на входной двери магазина говорится о «технических причинах» этого решения.

«Магазин на ул. Ленина, 60 изначально ориентирован на посетителей ТРК «Колизей» и сотрудников близлежащих офисных зданий», — сообщили в сети магазинов «Семья».

Ранее работа ТРК «Колизей» была приостановлена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В торговой сети «Семья» также пояснили, что многие из клиентов торговой точки в «Колизее» «были переведены на «удалённую» работу, поэтому «работа магазина была временно приостановлена». Его сотрудники продолжают работать в других торговых точках «Семьи».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.