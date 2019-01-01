Операторы сотовой связи и провайдеры в Прикамье помогут бизнесу и пожилым людям во время эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Телекоммуникационные компании приняли решение о поддержке населения и бизнеса во время простоя и самоизоляции, введённых на фоне эпидемии коронавируса в России.

Напомним, во 2 апреля в Пермском крае введён режим самоизоляции, а в России период до 30 апреля объявлен нерабочим. В связи с этим краевые власти предупредили население, что услуги связи не могут быть отключены даже при образовавшемся долге за телефон или интернет.

Так, АО «ЭР-Телеком Холдинг» приняло решение до 1 мая 2020 года предоставить возможность пользоваться услугами связи абонентам при нулевом или отрицательном балансе без каких-либо штрафных санкций и пеней. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о продлении указанных мер.

Кроме того, компания провела опрос среди корпоративных клиентов и выяснила, что 43% компаний полностью или частично перешли на удалённую работу.

«Комплексные решения, включая расширение каналов связи и увеличение скорости по запросу клиента, сервисы в области информационной безопасности, защиты от DDoS-атак помогут бизнесу оставаться всегда на связи. В центре мониторинга «ЭР-Телеком» усилена рабочая смена, проведена проверка резервирования магистральных, транспортных сетей и узлов агрегации, профилактические работы, введен усиленный режим работы на центральных головных станциях». — отметили в компании.

С 1 апреля 2020 года все абоненты «Теле2» в Перми и Пермском крае старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции и не имеющие возможности своевременно пополнить счёт мобильного телефона, могут воспользоваться услугой «На доверии» на специальных условиях. Она подключается бесплатно и позволяет продолжить пользоваться услугами связи Tele2 при нулевом и даже отрицательном балансе. Функцию можно активировать при дистанционном обращении в службу поддержки оператора.

Кроме того, компания «Теле2» реализовала для своих абонентов возможность принимать входящие звонки и SMS ещё в течение 90 дней после достижения нулевого или отрицательного баланса. Принимать звонки можно по всей России в сети Tele2. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.

Абоненты домашнего интернета и цифрового ТВ «Мегафона» смогут пользоваться услугами даже при нулевом или отрицательном балансе. Скорость доступа также будет увеличена до максимальной — до 100 Мбит/с, а если позволяют технические условия — до 1 Гбит/с. В условиях карантина абоненты «Мегафона» старше 65 лет смогут продолжить пользоваться связью даже при нулевом балансе и задолженности. Достаточно позвонить в call-центр компании по номеру 0500 — и сотрудник подберет бесплатную услугу, чтобы оставаться на связи.

Все операторы связи в Прикамье приведены в состояние повышенной готовности в связи с увеличением интернет-трафика и нагрузки на сеть. В условиях противодействия распространению коронавируса и удаленной работы сети готовы к дальнейшему повышению нагрузки. Отметим, что операторы готовы к нагрузке и, как минимум, к двукратному повышению трафика сети интернет

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