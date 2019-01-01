Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 3 по 5 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Распространение коронавируса заставило культурную жизнь пермяков и жителей всего мира переместиться в онлайн. Рассказываем, что посмотреть и послушать в этот уикенд, не нарушая режим самоизоляции.

3 апреля, 19:00 Пермская филармония покажет запись из своего Большого зала: в сопровождении оркестра русских народных инструментов выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Сергей Плюснин и Майя Балашова с программой «Весны предчувствие» (6+). Прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт.

3 апреля, 19:00 Пермский академический Театр-Театр покажет трансляцию спектакля французского театра NoNo «Барокко» (16+). Все трансляции можно увидеть в группе театра «ВКонтакте».

3 апреля, 19:00 Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского покажет трансляцию оперы «Евгений Онегин» (12+). Трансляции можно увидеть на сайте театра.

3 апреля, 19:00 Театр на Таганке проведёт онлайн-трансляцию недавней премьеры театра — спектакля Юрия Муравицкого «Lё Тартюф. Комедия» (18+) по пьесе Мольера. Трансляция пройдет на главной странице Театра на Таганке, а также на всех ресурсах видеосервиса MEGOGO, включая Smart TV.

3 апреля в 22:00 на онлайн-площадке Wink состоится концерт «Арии». Трансляция доступна бесплатно всем абонентам сервиса, а новым подписчикам — сразу после регистрации.

3 апреля, 21:00 Петербургский ТЮЗ им. Брянцева покажет пьесу А. Шапиро по мотивам роман И. Гончарова «Обрыв» (16+).

3 апреля, 21:00 на сайте Московской консерватории пройдет трансляция записи оперы А.С. Аренского «Рафаэль» (16+).

3 апреля, 20:00 Александринский театр приглашает на спектакль «Солнечная линия» (16+) по пьесе Ивана Вырыпаева о том, что мешает людям найти контакт. Постановка Жени Беркович. Спектакль можно будет увидеть на сайте театра и в официальном паблике Александринского театра ВКонтакте .

3 апреля, 21:00 Московская филармония начнёт трансляцию записи концерта Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Светланова в записи от 10 марта 2019 года. В программе — два концерта Бетховена: Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.

4 апреля, 19:00 зрителей ждёт литературно-музыкальный спектакль «Тайные сказы Урала» (6+). Фантастические истории Павла Бажова о прекрасных, как камни-самоцветы, трудолюбивых людях Урала расскажут актёры Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Знакомство со сказами будет сопровождаться музыкальными иллюстрациями в исполнении семейного дуэта из Санкт-Петербурга — Даниэля (орган) и Евгения (фортепиано) Зарецких. В исполнении Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича.

4 апреля, 19:00 пройдёт трансляция спектакля «Алые паруса» (16+).

4 апреля, 19:00 зрители увидят спектакль-концерт на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов «Сад осьминога» (6+).

4 апреля, 19:00 Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени М. Горького покажет театральный концерт лауреата Международных конкурсов актерской песни Альберта Макарова «Жёлтый ангел» (6+).

4 апреля 18:04 пройдёт трансляция концерта группы «Тараканы» (16+).

5 апреля, 19:00 зрители увидят трансляцию концерта для детей «Пер Гюнт, или Ветер странствий» (6+). Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна в исполнении квартета «Черный Квадрат» и песочная анимация Елены Полторацкой проведут слушателей через жаркие пустыни, Пещеру Горного Короля, поднимут на вершину горы Фудзи, закружат в танцах Испании и Латинской Америки и укроют от ужасающей стихийной летней грозы.

5 апреля, 19:00 будет показана запись спектакля «Нельская башня» (16+).

5 апреля, 19:00 состоится трансляция концерта «Антология русской музыки» (6+).

В группе Клуба им. Златогорского в социальной сети «ВКонтакте» проходят онлайн-занятия по ритмике, самбе, вальсу, хип-хопу и другим танцевальным направлениям, а также уроки заочного рисования. Еще здесь можно посмотреть запись выступления циркового коллектива «Эквилибриум» — лауреатов международных и всероссийских конкурсов циркового искусства.

В группе Пермского планетария можно найти исторические факты и астрологические события, здесь же посмотреть короткие интервью и тематические видео.

Пермский зоопарк запустил в своей группе серию небольших лекций о жизни животных. Герои первого выпуска — африканские львы.

Городское концертное объединение публикует в группе видеоархивы своих концертов. Например, зрители увидят юбилейный концерт ансамбля «Ба-ба-ту», выступления ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамблей «Воскресение» и других.

Объединение муниципальных библиотек на своем канале на YouTube публикует лекции, сказки и экскурсии. Так, сегодня доступны видеолекция Елены Дедовой «Из истории театрального буфета…», представления для дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе сказка «Гном с ведром», прогулки по старой Перми, экскурсия по Дому Смышляева и другое.

Организаторы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проведут серию интернет-трансляций мастер-классов, концертов и арт-обзоров в ознаменование старта регистрации участников и волонтёров форума. Трансляции будут проходить с 3 по 7 апреля ежедневно на официальных страницах «Тавриды» в социальных сетях.

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