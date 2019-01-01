Дмитрий Енцов журналист Пермские фаст-фуды начали бесплатно кормить врачей Инициативу начали федеральные сети, а региональные пока не поддержали акцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские филиалы сетей ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» начали обслуживать врачей скорой помощи бесплатно.

В «Макдоналдсе» пояснили, что такая услуга распространяется пока только на бригады «скорой помощи» и лишь в точках выдачи «МакАвто» (в Перми расположены в двух местах — на ул. Попова у автовокзала и на ул. Мира у ТРК «Столица»).

Медперсонал может один раз в день получить напиток объёмом 0,2 мл и сэндвич. Пока акция действует до 15 апреля.

«Обед предоставляется в количестве до трёх наборов на один автомобиль по количеству специалистов в экипаже. В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции обеды выдаются только экипажу автомобиля «скорой», пешие заказы невозможны по соображениям безопасности», — пояснили в сети.

В сети «Бургер Кинг» можно выбрать обед или чай, конкретный выбор нужно уточнять на месте. Но в этой сети акция распространяется на всех медработников, не только на экипажи «скорой». Точки выдачи расположены на ул. Попова и на Комсомольском проспекте.

В сети пояснили, что если медработник будет в экипировке, то документы предоставлять не нужно, если в «гражданской» одежде, то продавцы могут попросить удостоверение или пропуск.

В сетях KFC и Chicken сообщили, что пока вопрос с аналогичной акцией не решён.

Отметим, что ряд пермских кофеен, работающих «навынос» также включились в акцию. В частности, «за 1 руб.» медработники могут приобрести кофе в кафе Panopticum на ул. Ленина около частной филармонии «Триумф».

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