Дмитрий Енцов журналист Последний заражённый коронавирусом в Прикамье — 49-летняя пациента, вернувшаяся из ОАЭ Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации администрации губернатора Пермского края последний положительный тест на коронавирус за последние сутки относится к 49-летней женщине, вернувшейся из поездки в ОАЭ.

Таким образом, за всё время в регионе коронавирусная инфекция в регионе была подтверждена у 21 пациента: 16 пациентов проходят лечение, три человека выздоровели, двое скончались.

Всего в больницах Прикамья проходят лечение 24 чел.. Из них 16 человек с подтверждённым коронавирусом, девять пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, они сдали тест на коронавирус (среди них два сотрудника краевой инфекционной больницы).

На домашнем карантине без признаков ОРВИ находятся 3033 чел. В основном это прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с заражёнными или с теми, у кого есть подозрение на коронавирус.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай, а всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 чел.

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