Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае зафиксирован новый случай коронавируса Всего в больницах проходят лечение 16 пациентов с подтверждённым диагнозом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, за последние сутки в Пермском крае выявлен один новый случай заражения коронавирусом.

Таким образом, за всё время в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 21 пациента: 16 пациентов проходит лечение, три человека выздоровели, двое скончались.

Всего в больницах проходят лечение 24 человека. Из них 16 человек с подтверждённым коронавирусом, а девять пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, они сдали тест на коронавирус (среди них два сотрудника краевой инфекционной больницы).

На домашнем карантине без признаков ОРВИ находятся 3033 человека. В основном это прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с заражёнными или с теми, у кого есть подозрение на коронавирус.

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