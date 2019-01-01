Подрядчики по госконтрактам получат 30%-й аванс части закупок Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти разработали меры поддержки малого и среднего бизнеса региона. Одной из таких мер станет 30%-й аванс части закупок в 2020-м и по работам в 2021 году для подрядчиков по госконтрактам, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Поручение пересмотреть условия контрактации краевому минзакупок дал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Для авансирование закупок по госконтрактам из бюджета Прикамья во втором квартале текущего года будет направлено 4 млрд руб. После этого представители бизнеса могут получить авансы по контрактам этого года.

Такую меру поддержки смогут получить предприятия сферы общегражданского строительства и дорожного хозяйства, физической охраны, обеспечения горячего питания в социально значимых объектах, автотранспортных услуг, поставок продуктов питания, стирки белья в учреждениях здравоохранения, обслуживания компьютерной техники и др.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Во втором полугодии нам нужно провести максимальное количество региональных закупок, срок исполнения которых в 2021 году. Тогда подрядные организации будут уверены, что в начале года получат определённую сумму. Эта мера поможет бизнесу грамотно распределить свои силы и ресурсы уже сейчас.

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