Наталья Тимофеева журналист Курорту «Усть-Качка» дали кредит на зарплату сотрудникам Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото взято из группы "Вконтакте" "АМАКС Курорт "Усть-Качка", Пермский край"

Вчера, 2 марта, в «ВКонтакте», в официальной группе курорта «Усть-Качка», опубликовали пост о том, что партнёры и банки согласились дать курорту деньги раньше договорных сроков.

Поэтому руководство курорта пообещало своим сотрудникам, что в период приостановления деятельности курорта сокращений не будет, а зарплату будут перечислять полностью и в сроки, установленные локальными нормативными актами. Заработную плату за март выплатят в полном объёме в ближайшие дни. Особо нуждающиеся сотрудники будут получать материальную помощь в виде продуктовых наборов на всем протяжении ограничительных мер. Также в посте говорится, что удалось договориться с ООО «УК Усть-Качка Сервис» об отсрочке уплаты платежей за услуги ЖКХ для работников курорта на период приостановления деятельности курорта без начисления пеней и штрафных санкций.

«Ваша активность создала мощный общественный резонанс, нас услышали и протянули руку помощи!» — добавили авторы обращения.

Напомним, что ранее курорт «Усть-Качка» (входит в сеть Amaks) объявил о приостановке работы с 28 марта до 1 июня. В официальной группе курорта в соцсети «ВКонтакте» сотрудники курорта сообщили, что из-за большого количества возвратов по предоплаченным путёвкам курорт не может выполнить обязательства по выплате налогов, кредиторской задолженности перед поставщиками и заработной плате персоналу.

По информации краевых властей, часть сотрудников планировалось уволить, а остальных отправить в отпуск без содержания. В итоге сотрудники курорта «Усть-Качка» провели флешмоб с протестом против закрытия. Они попросили главу Пермского района Александра Кузнецова и главу региона Дмитрия Махонина помочь и назначить им ежемесячную выплату из муниципального бюджета, независимо от должности и оклада, в размере минимальной оплаты труда МРОТ (12 130 руб.).

После этого врио губернатора Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба заявил, что такие действия руководства «Усть-Качки» являются примером недобросовестного поведения во время кризиса, и поручил прокуратуре и трудовой инспекции проверить законность действий директора курорта.

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