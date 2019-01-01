«Уралхим» просит о субсидировании ставок по кредитам для производителей удобрений Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель совета директоров ПАО «Уралхим» Дмитрий Мазепин просит первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова поддержать производителей минеральных удобрений, в том числе ввести для крупных предприятий субсидирование процентной ставки по кредитам в банках с госучастием. Об этом пишут «Ведомости».

«Нами выработан ряд предложений об оказании системной поддержки, которая могла бы позволить сохранить темпы и объёмы промышленного производства химической продукции и минеральных удобрений на территории РФ, финансовую устойчивость отечественных производителей, а также сохранить и, по возможности, увеличить долю присутствия российских экспортеров химии и минеральных удобрений на ключевых зарубежных рынках», — говорится в письме.

Предложения выработаны по итогам совещания у Белоусова 27 марта.

«Просим правительство РФ рассмотреть вопрос введения субсидирования процентной ставки по кредитам, привлечённым в российских банках с государственным участием, в качестве антикризисной меры для крупных промышленных предприятий», — говорится в письме. Компания также предлагает дать юридические гарантии, что все сэкономленные средства будут направлены на обеспечение непрерывности текущей деятельности, а также на новые проекты в РФ.

Мазепин предлагает также ввести налоговые каникулы для всех сфер бизнеса, в том числе рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот дифференцированно, с учетом размера снижения оборота компаний

Также Мазепин просит о предоставлении системообразующим предприятиям 3-5-летних кредитов по ставке 1-1,5% годовых в качестве возвратных для обеспечения текущего финансирования деятельности и «спокойного прохождения грядущего турбулентного периода» в ответ на гарантии сохранения рабочих мест и инвестиционных планов.

Кроме того, председатель совета директоров «Уралхима» предлагает создать на базе ВЭБ.РФ специальный инвестиционный фонд для поддержки отраслей, которые столкнулись со снижением спроса на продукцию.Ещё одно предложение касается временного снятия ограничений на перевозки через страны прибалтийского региона для всех производителей минеральных удобрений на 2020 год.

Также Мазепин предлагает изменить постановление правительства, разрешив субсидировать экспортные перевозки без ограничений по сумме затрат на перевозку любым видом транспорта, а также без рассмотрения заявок на предмет наукоёмкости и инновационности перевозимой продукции. По его словам, с учетом того, что цены на газ в России (основной источник сырья для производства азотных удобрений) в марте-апреле стали выше стоимости спотовых контрактов в Европе, отечественные производители находятся в конкурентном неравенстве.

«Возможный выход из ситуации — сокращение издержек на транспортировку продукции (вопрос актуален учитывая географическую удаленность наших заводов от морских портов)», — говорится в письме.

Также глава «Уралхима» просит ввести мораторий на требования по процедурам регистрации новых продуктов и дополнительных экспертиз, ввести мораторий на санкции контрольных органов за неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний, не имеющих критического значения для жизни и здоровья граждан.

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