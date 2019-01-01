Дмитрий Енцов журналист Пассажиропоток в прикамских электричках снизился на 50% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края отмечает значительное сокращение внутрирегионального пассажиропотока.

Так, количество пассажиров в электричках в целом сократился на 50%, а на межмуниципальных автобусных маршрутах — на 55%.

Связано это с антивирусными мерами в регионе и режимом самоизоляции. В частности, с 31 марта приостановлено обслуживание межрегиональных маршрутов, а количество межмуниципальных сокращено на 80%.

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