Пермские гостиницы предложили свои площади для борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство гостиниц Amaks и City Star уведомило краевые власти о том, что готово предоставить свои площади для мероприятий по борьбе с коронавирусом. Так, City Star готов предоставить весь номерной фонд для тех, кому необходимо самоизолироваться на период эпидемии. Об этом сообщил телеграм-канал «Лбов».

Amaks также предложил свои площади, но за плату.

«Амакс Премьер Отель» готов предоставить свой номерной фонд на 250 койко-мест для развёртывания временного изолятора или обсервации людям из групп риска заражения коронавирусной инфекцией по согласованным с отелем тарифам и финансового обеспечения со стороны правительства Пермского края», — говорится в письме руководства гостиницы главному санитарному врачу региона Виталию Костареву.

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