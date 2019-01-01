Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим из-за коронавируса Пик эпидемии в России ещё не пройден Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период до 30 апреля в связи с эпидемией коронавируса в стране. По мнению Путина, пик эпидемии ещё не пройден. Но заработная плата у граждан должна сохраняться. При этом президент допустил, что сроки нерабочего периода могут быть сокращены в случае улучшения ситуации.

Напомним, первая нерабочая неделя была объявлена в России в конце марта. Со 2 апреля в Пермском крае введён режим самоизоляции.

В Пермском крае погибли два человека с коронавирусом, трое — выздоровели. На лечении находятся 16 человек.

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