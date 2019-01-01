На средства «коронавирусного» благотворительного фонда закупили более 15 тыс. масок Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Пермский краевой фонд социальной поддержки населения за неделю собрал 15 млн руб. на борьбу с распространением коронавируса.

Собранные средства направят на приобретение необходимых медицинских препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Уже закуплены 430 панорамных масок UNIX 6100, 1290 фильтров UNIX 303, 15 тыс. штук полумасок «Кама-200» и респираторов У-2К. Эти средства индивидуальной защиты распределят по больницам, где лежат заболевшие коронавирусом и контактировавшие с ними люди с симптомами ОРВИ.

Отметим, что деньги в благотворительный фонд направили не только физические лица, но и крупные предприятия Пермского края, такие как ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Метафракс», ГК «Эрис КИП», АО «Медисорб», ООО «Силур», НПО «Искра», ПАО «ПНППК», ООО «Инкаб», ООО «ИТ Профессиональные Решения», АО «Горнозаводскцемент».

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