Жителям Прикамья могут разрешить посещать престарелых родственников во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 2 марта, на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса советник врио губернатора Дмитрия Махонина, учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выступил с инициативой.

Он предложил разрешить жителям края ухаживать за живущими отдельно инвалидами, престарелыми или больными родственниками. Также туда входит приобретение и доставка продуктов и медикаментов.

В итоге глава региона поручил проработать этот вопрос с минсоцом. Об этом сообщает «ВЕТТА».

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