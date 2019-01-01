«Интерфакс» открыл свободный доступ к системе СПАРК для малого и среднего бизнеса на период карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Группа «Интерфакс» предоставила свободный доступ к системе СПАРК для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

Роман Лаба, заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта СПАРК:

— Многие компании малого и среднего бизнеса оказались в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удалённую работу и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая всё это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс». Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери.

Свободный доступ к системе СПАРК предоставляется на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении. Вы сможете проверить статус и реквизиты компании или ИП, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и «СПАРК-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

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