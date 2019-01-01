Дмитрий Енцов журналист Из-за ситуации с коронавирусом из Турции не могут вернуться футболистки «Звезды-2005» Поделиться Поделиться Твитнуть

Из Турции со сборов не могут вернуться футболистки, тренеры и медперсонал пермского женского футбольного клуба «Звезда-2005». Общее количество сотрудников — 25 человек. Об этом сообщает федеральное министерство спорта.

«Минспорта России держит на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. Совместно с оперативным штабом, МИД России и Росавиацией министерство прорабатывает вопрос об оказании помощи в эвакуации для всех спортсменов, кому это необходимо», — сообщили в министерстве.

Ситуация осложняется тем, что из-за коронавирусной инфекции в России запрещено авиасообщение с зарубежными странами.

Всего же, по данным министерства, за границей находятся 119 спортсменов из разных регионов России.

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