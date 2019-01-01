Наталья Тимофеева журналист Похороны с «осложнениями» Как в Пермском крае будут проходить похороны людей с коронавирусом и без Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день в Перми из-за коронавируса умерли уже два человека, и, к сожалению, их может стать больше. «Новый компаньон» подготовил список рекомендаций, которые нужно соблюдать для избежания распространения коронавируса во время похорон.

Похороны в режиме самоизоляции

Как рассказал источник в похоронной сфере, объявленный в крае режим самоизоляции уже повлиял и на похороны людей, не имевших диагноза «коронавирус».

Например, есть ограничения на количество человек — до пяти в залах прощания. Также сокращено время, на которое предоставляется зал, — всего десять минут. Поминальные обеды не проводятся, так как заведения общего питания закрыты.

Что касается религиозных обрядов, то погребальный обряд (джаназа), по рекомендации Регионального духовного управления мусульман Пермского края, должен проводиться с минимальным количеством людей на открытом воздухе. Отпевания в христианских храмах до сих пор проводятся. Это можно объяснить тем, что в церквях часто проводят отпевание в заочной форме — без присутствия тела в помещении.

Ну и в целом, сейчас на похороны приходит значительно меньше людей — только самые близкие. «Например, вчера был процесс у меня, было четыре человека. Хотя изначально думали, что приедет десять человек», — сообщил собеседник.

Напомним, что ранее на брифинге министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рекомендовала жителям региона отказаться в период полной самоизоляции от посещения похорон, так как бывали случаи, когда массовые прощания с усопшими приводили к развитию эпидемий. «Память об усопших — в наших сердцах и головах. В первую очередь надо позаботиться о своём здоровье, посетить кладбище можно потом», — заявила министр здравоохранения.

Сложности с COVID-19

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, персонал, который взаимодействует с телом человека, умершего от коронавируса (медицинский персонал, персонал морга или похоронная бригада), должен применять стандартные меры предосторожности. Сюда входят санитарная обработка рук до и после взаимодействия с телом и средства индивидуальной защиты, в том числе защитный халат и перчатки.

Бальзамирование тела проводить не рекомендуется, чтобы избежать излишних манипуляций с телом. Пожилые люди старше 60 лет и лица со сниженным иммунитетом не должны напрямую взаимодействовать с телом.

Тела умерших от коронавируса могут быть захоронены или кремированы. Участники похорон не должны касаться или целовать тело и тщательно вымыть руки с мылом и водой после похоронной церемонии. При этом желательно ограничить количество участников похорон до минимума. Участники могут наблюдать за процессом не касаясь тела, на минимальном расстоянии 1 м. Похоронные работники, опускающие тело в могилу или в кремационную печь, должны работать в перчатках и мыть руки с мылом после завершения захоронения и снятия перчаток.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что личные вещи умершего не обязательно сжигать или иным образом утилизировать. Но они должны быть обработаны в перчатках моющим средством с последующей дезинфекцией (раствор минимум 70% этанола или 0,1% хлора). Одежду и другие ткани, принадлежавшие или контактировавшие с умершим, стирать в машине тёплой водой при температуре 60—90° C с применением стирального порошка. Если машинная стирка невозможна, постельное бельё можно замочить в горячей воде и мыле в большой ёмкости, избегая разбрызгивания воды. Затем воду нужно вылить, а белье замочить в 0,05% хлора в течение 30 минут. Затем бельё следует промыть чистой водой и высушить на солнце.

Отметим, что китайские врачи давали российским коллегам рекомендации сжигать тела умерших от коронавируса, а не закапывать. По информации URA.RU , федеральные власти России уже запросили у регионов информацию о готовности к повышенной загрузке крематориев в условиях распространения коронавируса. Ближайший к Перми крематорий находится в Екатеринбурге. И как сообщили URA.RU в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», действующий в Екатеринбурге крематорий в настоящее время загружен примерно на 30% от проектной мощности и в состоянии справиться с нагрузкой.

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