Увольнение сотрудников во время карантина Дмитрий Махонин назвал недопустимым Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе состоявшегося заседания краевого оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса глава региона Дмитрий Махонин призвал работодателей Прикамья соблюдать трудовое законодательство. Также Махонин акцентировал внимание жителей региона на соблюдении норм Трудового кодекса в вопросах выплаты заработных плат и содержания сотрудников во время всеобщей самоизоляции, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Как пример недобросовестных действий руководства предприятия во время кризиса глава региона назвал действия руководства курорта «Усть-Качка», которое уволило своих сотрудников и после этого просит их покинуть территорию курорта.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Те работодатели, которые ведут себя подобным образом, я считаю, к ним надо принимать жёсткие меры.

Глава региона поручил краевой Трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить на соответствие законодательству и Трудовому кодексудействия руководства курорта, в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.

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