Дмитрий Махонин поручил проверить увольнение сотрудников «Усть-Качки» на время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусу врио губернатора Дмитрий Махонин призвал работодателей соблюдать законодательство, а также нормы Трудового кодекса в вопросах выплаты заработных плат и содержания сотрудников во время всеобщей самоизоляции.

Одним из примеров недобросовестных действий со стороны работодателей Дмитрий Махонин назвал действия руководства курорта «Усть-Качка», которое, по его словам, уволило своих сотрудников и просит их покинуть территорию курорта.

«Работники курорта «Усть-Качка» устроили флешмоб, обращаются к губернатору и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но те работодатели, которые ведут себя подобным образом, я считаю, к ним надо принимать жёсткие меры», — подчеркнул он.

Дмитрий Махонин поручил трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить на соответствие Основному закону и Трудовому кодексу действия руководства «Усть-Качки», в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.

Напомним, Государственная инспекция труда в Пермском крае открыла круглосуточную «горячую линию» по вопросам оплаты труда и соблюдения режима труда в связи с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

При возникновении вопросов об оплате труда, прекращении трудовых отношений и соблюдении режима труда в период «нерабочих дней» граждане и работодатели могут круглосуточно получить консультацию по номеру телефона горячей линииГосударственной инспекции труда в Пермском крае 8 (342) 298-01-50 .

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