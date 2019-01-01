«Яндекс.Такси» тестирует в Перми доставку заказов из «Леруа Мерлен» Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Яндекс.Такси» стала партнёром по организации доставки строительных материалов и товаров для ремонта сети российских гипермаркетов «Леруа Мерлен».

Заказать и оплатить покупки можно на сайте «Леруа Мерлен», доставка организована через «Яндекс. Такси» бесконтактным способом.

С 2 апреля сервис работает в Москве и Нижнем Новгороде, а также началось тестирование в Перми.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введён режим самоизоляции. В регионе 18 заражённых коронавирусом. Два человека скончались.

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