Сеть супермаркетов «Семья» отказалась от продажи еды в нарезку и на развес на время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Сеть супермаркетов «Семья» временно отказалась от продажи продуктов в нарезку и на развес. Об этом сообщила директор сети Ксения Новикова.

«Вводим ещё одну меру, которая позволит «Семье» повысить вашу безопасность — переходим на продажу продуктов только в индивидуальной упаковке от производителя. Это, в первую очередь, коснётся колбас и мясопродуктов, сыров, рыбы, кондитерских изделий, готовой еды и салатов.

То есть колбасы можно будет купить батон, пирожное — упаковку, салат — контейнер, запакованный на производстве. Непосредственно в магазинах, на период карантина, нарезка и фасовка осуществляться не будет».

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