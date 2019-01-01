Учреждения культуры Прикамья представили свыше 70 онлайн-событий Поделиться Поделиться Твитнуть

С момента отмены культурно-массовых мероприятий в Прикамье учреждения культуры региона сумели адаптироваться к изменившейся обстановке и наладить цикл онлайн-трансляций. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

По данным краевого минкульта, с 18 по 29 марта онлайн-трансляции учреждений культуры Пермского края посмотрели более миллиона человек. Были показаны 72 события, которые собрали уже свыше миллиона просмотров на разных площадках. Зрителями стали не только пермяки, но и жители 43 регионов России и гости из 22 стран мира.

На заседании краевого правительства обсуждался вопрос реализации нацпроекта «Культура».

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в условиях режима строгой самоизоляции, который вводится на территории региона со 2 апреля, особенно важной является работа учреждений культуры на онлайн-площадках.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— У оперного театра, Театра-Театра и краевой филармонии есть свои коллекции записей спектаклей и концертов высокого качества, что позволяет сформировать афишу на длительный период, а также транслировать их на телевидении — в рамках партнёрского проекта с Дом.ру.

Сводная афиша онлайн-событий опубликована на сайте министерства культуры Пермского края в разделе #нескучнодома .

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