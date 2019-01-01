В Пермском крае в волонтёрский центр «ЕР» за помощью обратились более 220 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Продолжает работу волонтёрский центр по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, созданный на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Прикамье.

Специалисты call-центра по-прежнему принимают заявки от людей старшего поколения, которые по рекомендации врачей соблюдают меры предосторожности и находятся в изоляции. Информацию специалисты передают в волонтёрские организации, которые оперативно их отрабатывают.

Так, 1 апреля активисты волонтёрского центра выехали несколькими группами на 15 адресов. Одной из точек маршрута стали Фролы Пермского района. «Молодогвардейцы» приобрели для женщины старшего поколения продукты и лекарства, а также вынесли мусор. «Я по специальности — учитель, работала всегда с детьми, поэтому ответственность у меня в крови, соблюдаю необходимые меры предосторожности», — рассказала заявительница.

Две жительницы Кировского района обратились в call-центр с просьбой о покупке продуктов на период самоизоляции, а также о приобретении необходимого количества воды.

В Мотовилихинском районе сегодня помощь понадобилась нескольким жительницам «серебряного возраста». Одна из них попросила пополнить запасы питьевой воды. «Молодогвардейцы» забрали бутылки, заполнили их водой и отнесли женщине. Вторая — попросила купить продукты по списку. Волонтёры приобрели всё необходимое и передали заявителю. Женщина очень ответственно относится к самоизоляции, поэтому пакет с продуктами ей передали через окно первого этажа. При этом она была в защитной маске и перчатках.

«Огромную благодарность выражаю лично Александру Бойченко, как руководителю волонтёрского штаба и самому деятельному депутату, а ещё его тимуровцам-молодогвардейцам», — поблагодарила ребят довольная жительница Мотовилихи.

Во время передачи продуктов с соседнего балкона выглянула ещё одна женщина «серебряного возраста». Она была приятно удивлена, что волонтёры помогают жителям, находящимся в самоизоляции, и попросила номер телефона call-центра, по которому можно обратиться за помощью.

Активисты «Молодой Гвардии» ЕР» Индустриального района Перми сегодня помогли пожилому человеку заказать лекарства. Аптека находится далеко от его дома, поэтому волонтёры доставили рецепты по адресу аптеки. Лекарства будут доставлены заявителю на дом. «Молодогвардейцы» также помогли жителям Дзержинского района. Пожилая женщина, проживающая в микрорайоне Парковом, попросила привезти ей средства гигиены и овощи «с запасом» на месяц вперёд. Была очень благодарна, что её просьбу отработали очень быстро. Вторая заявка касалась получения рецепта на льготные лекарства. Волонтёр забрал его из медучреждения и доставил в аптеку. По мере готовности препарата волонтёры привезут его заявителю.

На сегодняшний день в call-центр поступило 224 обращения, из них 115 было закрыто консультацией по телефону. 109 представителей старшего поколения обратились за реальной помощью. Работая в тесном контакте с министерством социального развития региона и департаментом социальной политики администрации города Перми, call-центр 19 обращений передал ведомствам, поскольку заявителям требовалась помощь социальных участковых. С остальными по телефону связались волонтёры, в результате выяснилось, что 86 пожилых людей подтвердили необходимость доставки продуктов и лекарств. Активисты «Молодой Гвардии» Единой России» составили подробные списки требуемого, договорились о дате доставки и форме оплаты товаров первой необходимости.

Основные вопросы во время телефонных консультаций — отсутствие масок и дезинфицирующих средств, несоблюдение торговыми центрами предписаний, выписка рецептов дистанционно, нарушение работодателями режима труда и отдыха, возможность стать волонтёром, возможность навещать престарелых родственников во время карантина, получение разрешения на передвижение. География обращений: Пермь, Соликамск, Губаха, Березники, Добрянка, Кунгур, Звёздный, Нытва, Пермский район (Фролы, Юго-Камский, Гамово), Верещагино, Оса, Чернушка.

Напомним, жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29 , 236-88-15 , 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Информация будет проанализирована в волонтёрском (координационном) центре и, в зависимости от потребностей заявителя, направлена либо в территориальные управления министерства социального развития Пермского края, либо волонтёрским организациям.

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